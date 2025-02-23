Умерла директор Академии фигурного катания Санкт-Петербурга Татьяна Меньшикова

Ушла из жизни директор Академии фигурного катания Петербурга Татьяна Меньшикова.

Меньшиковой было 72 года. Она возглавляла Академию фигурного катания с 1993-го.

С 2001 года на протяжении нескольких лет являлась вице-президентом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

В разные годы в академии тренировались Антон Сихарулидзе, Максим Траньков, Ксения Столбова, Федор Климов, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Михаил Коляда, Евгения Шишкова, Вадим Наумов, Марина Ельцова, Андрей Бушков, Мария Петрова, Алексей Тихонов.

В настоящее фигуристами академии являются Дмитрий Алиев, Артур Даниелян, Анна Фролова, Матвей Ветлугин, Екатерина Миронова, Евгений Устенко.

ФФККР выразила соболезнования родным, близким и коллегам Татьяны Меньшиковой.