Умерла директор Академии фигурного катания Санкт-Петербурга Татьяна Меньшикова
Ушла из жизни директор Академии фигурного катания Петербурга Татьяна Меньшикова.
Меньшиковой было 72 года. Она возглавляла Академию фигурного катания с 1993-го.
С 2001 года на протяжении нескольких лет являлась вице-президентом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
В разные годы в академии тренировались Антон Сихарулидзе, Максим Траньков, Ксения Столбова, Федор Климов, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Михаил Коляда, Евгения Шишкова, Вадим Наумов, Марина Ельцова, Андрей Бушков, Мария Петрова, Алексей Тихонов.
В настоящее фигуристами академии являются Дмитрий Алиев, Артур Даниелян, Анна Фролова, Матвей Ветлугин, Екатерина Миронова, Евгений Устенко.
ФФККР выразила соболезнования родным, близким и коллегам Татьяны Меньшиковой.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ФФККР
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