Мемориал Жука. Стрельцова, Лисс, Сарновская, Стоцкая, Сарафанова, Докукина, Корчажникова покажут элементы

Фигуристки старшей группы покажут элементы на мемориале Жука в Йошкар-Оле.

Мемориал Станислава Жука

Йошкар-Ола

Девочки, старшая группа

Элементы

Начало – 14:45 по московскому времени, прямая трансляция – здесь.

Первая разминка

1. Кира Гудаева

2. Ксения Дудник

3. София Шепелева

4. Екатерина Стоцкая

5. Амалия Насыбуллина

6. Ксения Старкова

Вторая разминка

7. Евгения Николаева

8. Анна Докукина

9. Лизавета Мельникова

10. Елизавета Николаева

11. Екатерина Корчажникова

12. Майя Сарафанова

Третья разминка

13. Кира Кузнецова

14. София Сарновская

15. Дарья Царегородцева

16. Катерина Новикова

17. Варвара Лисс

18. Яна Анашкина

Четвертая разминка

19. Полина Винкус

20. Арина Марусич

21. Елизавета Ширяева

22. Валерия Шарапова

23. Виктория Стрельцова

24. Камила Назипова