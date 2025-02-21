Мемориал Жука. Стрельцова, Лисс, Сарновская, Стоцкая, Сарафанова, Докукина, Корчажникова покажут элементы
Фигуристки старшей группы покажут элементы на мемориале Жука в Йошкар-Оле.
Йошкар-Ола
Девочки, старшая группа
Элементы
Начало – 14:45 по московскому времени, прямая трансляция – здесь.
Первая разминка
1. Кира Гудаева
2. Ксения Дудник
3. София Шепелева
4. Екатерина Стоцкая
5. Амалия Насыбуллина
6. Ксения Старкова
Вторая разминка
7. Евгения Николаева
9. Лизавета Мельникова
10. Елизавета Николаева
12. Майя Сарафанова
Третья разминка
13. Кира Кузнецова
14. София Сарновская
15. Дарья Царегородцева
16. Катерина Новикова
17. Варвара Лисс
18. Яна Анашкина
Четвертая разминка
19. Полина Винкус
20. Арина Марусич
21. Елизавета Ширяева
22. Валерия Шарапова
24. Камила Назипова
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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