Иоланда Чен: «Женское катание завяло, мы вернулись в прошлое. Ни одна девушка даже не пытается освоить каскад тройной лутц – тройной риттбергер»

Иоланда Чен считает, что женское фигурное катание в России деградировало.

«Женское катание завяло. Понимаю, что не все девушки в состоянии делать четверные прыжки, но даже Лиза Туктамышева в своем фигурнокатательном возрасте делала два акселя в три с половиной оборота.

Сейчас Соня Муравьева потеряла этот прыжок, нет его. И у Аделии (Петросян) он не получается. Никто из других девчонок даже не пытается его сделать.

Самое противное в этой ситуации то, что ни одна девушка, после того как ушла наша элита, не пытается освоить самый обыкновенный каскад: тройной лутц – тройной риттбергер. Вы за счет чего собираетесь побеждать, если вы делаете все одинаковые прыжки?

Мы вернулись в прошлое. Это ужасно обидно. Ни одна девчонка за два года не попробовала сделать лутц-риттбергер. А этот каскад на ура делали Медведева, Загитова, Щербакова. Но никто из современных девчонок не в состоянии его сделать. Он дает огромное количество баллов! Почему тренеры перестали работать над этим элементом?

Аксель в три с половиной оборота делала Тоня Хардинг! Это прошлый век. И на эти тулупы уже невозможно смотреть.

Нет индивидуальных дуэлей! С чем Софья Муравьева собралась обыгрывать Аделию? У нас были Женя Плющенко и Евгений Ягудин, Женя Медведева и Алина Загитова. Дуэль присутствовала всегда – кто кого. Сейчас, к сожалению, этого нет.

Почему лутц-риттбергер исчез из женского российского фигурного катания? За счет этого каскада можно очень серьезно выигрывать. Девчонки стали чего-то бояться.

Но программы все хорошие. Просто поколение Анны Щербаковой нас распустило. А сейчас это как-то поникло. Мы вправе, как зрители, задать вопрос: а куда все делось?» – заявила призер ЧМ по легкой атлетике, комментатор.

«Хотелось выиграть триумфальнее. Хотя бы приличнее». Победа с ошибкой для Петросян – не победа