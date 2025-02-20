1

Иван Попов о включении в состав на финал Гран-при: «Обрадовался. После этапов думал, что я никуда не поеду»

Фигурист Иван Попов назвал неожиданным свое попадание в финал Гран-при России.

22 января Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) обновила регламент отбора на финал Гран-при в Красноярске. В итоге в заявку на финал попали Макар Игнатов, Даниил Самсонов и сам Попов, заменив Матвея Ветлугина, Артура Даниеляна и Андрея Мозалева (позже Мозалев все-таки выступил вместо заболевшего Григория Федорова).

Попов в финале Гран-при занял восьмое место (267,34 балла). Ранее он дважды был седьмым на этапах серии и десятым на чемпионате страны.

– В конце января, когда стал известен регламент отбора на финал Гран-при, вы сказали, что сначала не поверили, что вам пришел вызов на турнир. Какие были эмоции, когда увидели эти критерии?

– Конечно, обрадовался. Мы уже после прыжкового турнира немного начали в лайт-режиме кататься, начали лутц и флип стабилизировать. А как узнали, что едем, начали готовиться к финалу [Гран-при], накатывать программы.

– Как в этот момент изменилась ваша подготовка?

– Никак, просто начали катать. После прыжкового турнира мы не катали программы уже.

– Финал Гран-при – последний крупный старт сезона. Что, по вашему мнению, вам нужно улучшить или добавить к следующему сезону, исходя из итогов этого?

– Можно вставить еще какой-нибудь четверной, наверное. Да, можно стабилизировать еще один четверной, вставить в программу и уже катать четыре четверных. Особо каких-то других целей нет на следующий сезон.

– Как в целом оцените для себя этот сезон?

– Если по пятибалльной шкале, могу, наверное, оценить на четыре, потому что этапы подкачали чуток. После этапов думал, что я никуда не поеду – ни на Россию, ни на финал. Обрадовался, что хотя бы на чемпионат России попал, а потом, оказывается, еще и в финал. Первая половина сезона была немножко смазанной, – сказал Попов.

«Почему фигуристы не знали, что не попали в финал? Не читают документы». Антон Сихарулидзе, так нельзя

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Советский спорт»
мужское катание
logoсборная России
logoСерия Гран-при России
Иван Попов
logoЧемпионат России по прыжкам (фигурное катание)
logoчемпионат России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Радионова об олимпийском отборе: «Кто выиграл чемпионат России, тот и должен ехать. В мужском катании Дикиджи, а запасным – Гуменник»
4817 февраля, 06:43
Гуменник, Семененко, Дикиджи, Лутфуллин, Угожаев и Игнатов прыгнули по четыре квада в произвольной программе, Кондратюк пошел на пять, но упал
4815 февраля, 13:33
⚡ Финал Гран-при России. Гуменник победил, Кондратюк – 2-й, Семененко – 3-й, Дикиджи – 4-й
283715 февраля, 13:32
Главные новости
Трусова выступит в паре с Игнатовым на «Русском вызове», Щербакова, Сотникова, Гуменник, Кондратюк, Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский – в заявке
6645 минут назад
Роман Савосин вернулся к тренировкам после болезни
3сегодня, 11:33
«Запомнились Медведева с Загитовой». Чемпион по пощечинам Василий Пельмень рассказал об интересе к фигурному катанию
37сегодня, 09:46
Чемпионат четырех континентов. Чха Чжун Хван, Шайдоров, Садовский, Миура, Томоно, Цубои выйдут на лед с короткими программами
172сегодня, 09:00Live
Чемпионат четырех континентов. Гиллес и Пуарье лидируют после ритм-танца, Чок и Бейтс – 2-е, Лажуа и Лага – 3-и
126сегодня, 08:05
Авербух о финале Гран-при: «Кагановская и Некрасов ворвались в сборную. Если бы они проиграли, это было бы немного сенсационно»
43сегодня, 07:58
Сихарулидзе о противниках допуска россиян: «Они не пытаются побеждать на соревнованиях, их цель – победы в подковерных играх»
16сегодня, 07:28
Антон Сихарулидзе: «Спасибо судьям, которые своей объективностью сохраняют конкуренцию у мужчин, они на две головы выросли благодаря этому»
66сегодня, 07:24
Антон Сихарулидзе: «Сидя на диване, говорить «пустите нас на международный лед, и мы всех обыграем» просто. Но это не соответствует действительности»
14сегодня, 07:19
Сихарулидзе о смене гражданства: «Когда это происходит просто для того, чтобы поучаствовать в соревнованиях, мне эта тема кажется диковатой»
34сегодня, 07:15
Ко всем новостям
Последние новости
Медведева о возможной тренерской карьере: «Не зарекаюсь, что никогда. Пока что я в роли навигатора»
4716 февраля, 11:00
Екатерина Рыбакова: «В январе не стало моего папы, поэтому морально было очень тяжело. Большое спасибо моему партнеру и тренерам, которые поддерживали и смогли подготовить к турниру»
316 февраля, 10:35
Татьяна Тарасова: «Мишина и Галлямов катаются безошибочно. Это наша надежда на Олимпийские игры»
116 февраля, 10:00
Журова сравнила допинг-дела Валиевой и Синнера: «Мы понимаем, что это предвзятое отношение не просто к России, а к отдельным спортсменам»
215 февраля, 14:40
Петр Чернышев и его 6-летняя дочь выступили с номером, посвященным Анастасии Заворотнюк
15 февраля, 13:35
«Проехали с удовольствием, хорошим настроением и кайфом». Миронова и Устенко о 3-м месте в ритм-танце
115 февраля, 09:47
Энберт о финале Гран-при России: «Выступают сильные спортсмены, которые вполне конкурентоспособны не только на европейском уровне, но и на мировом»
15 февраля, 09:32
Александр Акимов: «Подготовка к финалу Гран-при России пошла не по плану – в последний тренировочный день получил нелепую травму ноги»
14 февраля, 12:37
Алена Леонова: «Под руководством Сихарулидзе фигурное катание в России будет только процветать. Он знает все нюансы этого вида спорта»
1213 февраля, 14:33
Министр спорта Красноярского края: «Принимать финал Гран-при – это почетно и статусно. Готовы претендовать на проведение соревнований в новых форматах»
13 февраля, 14:09