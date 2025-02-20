Иван Попов о включении в состав на финал Гран-при: «Обрадовался. После этапов думал, что я никуда не поеду»

Фигурист Иван Попов назвал неожиданным свое попадание в финал Гран-при России.

22 января Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) обновила регламент отбора на финал Гран-при в Красноярске. В итоге в заявку на финал попали Макар Игнатов, Даниил Самсонов и сам Попов , заменив Матвея Ветлугина, Артура Даниеляна и Андрея Мозалева (позже Мозалев все-таки выступил вместо заболевшего Григория Федорова).

Попов в финале Гран-при занял восьмое место (267,34 балла). Ранее он дважды был седьмым на этапах серии и десятым на чемпионате страны.

– В конце января, когда стал известен регламент отбора на финал Гран-при, вы сказали, что сначала не поверили, что вам пришел вызов на турнир. Какие были эмоции, когда увидели эти критерии?

– Конечно, обрадовался. Мы уже после прыжкового турнира немного начали в лайт-режиме кататься, начали лутц и флип стабилизировать. А как узнали, что едем, начали готовиться к финалу [Гран-при], накатывать программы.

– Как в этот момент изменилась ваша подготовка?

– Никак, просто начали катать. После прыжкового турнира мы не катали программы уже.

– Финал Гран-при – последний крупный старт сезона. Что, по вашему мнению, вам нужно улучшить или добавить к следующему сезону, исходя из итогов этого?

– Можно вставить еще какой-нибудь четверной, наверное. Да, можно стабилизировать еще один четверной, вставить в программу и уже катать четыре четверных. Особо каких-то других целей нет на следующий сезон.

– Как в целом оцените для себя этот сезон?

– Если по пятибалльной шкале, могу, наверное, оценить на четыре, потому что этапы подкачали чуток. После этапов думал, что я никуда не поеду – ни на Россию, ни на финал. Обрадовался, что хотя бы на чемпионат России попал, а потом, оказывается, еще и в финал. Первая половина сезона была немножко смазанной, – сказал Попов.

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