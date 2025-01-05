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Ирина Роднина: «Бах добавил к «выше, сильнее, быстрее» слово «вместе», но только при нем наоборот все врозь идет. Оказался слабым руководителем МОК»

Ирина Роднина заявила, что Томас Бах оказался слабым руководителем МОК.

Выборы нового главы МОК состоятся в рамках 143-й сессии организации, которая пройдет с 18 по 21 марта 2025 года в Греции.

«Я выборы главы МОК особенно не жду. Но это в любом случае очередная веха в олимпийском движении.

Всем, кто имеет отношение к спорту, хотелось бы видеть руководителя МОК, который будет иметь конкретную программу. Например, Самаранч, когда избирался, ставил задачу объединения олимпийского движения. У Рогге же во главе угла была чистота спорта в плане фармацевтики.

А потом пришел господин Бах, и мы до сих пор не понимаем, какие цели были перед ним поставлены. Он добавил к «выше, сильнее, быстрее» слово «вместе», но только при нем наоборот все врозь идет. Оказался слабым руководителем», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина

7 претендентов на пост главы МОК: главный сюрприз – британский миллиардер, который зачехлил наши лыжи

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoМОК
logoИрина Роднина
logoТомас Бах
Политика
logoХуан Антонио Самаранч
logoЖак Рогге
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