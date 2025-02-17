Александр Галлямов: «Не могу сказать, что наша с Мишиной пара находится на пике. Знаем, что нам нужно улучшать, работы еще предстоит много»
Галлямов считает, что их пара с Мишиной может во многом улучшаться.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли в текущем сезоне два этапа Гран-при России, чемпионат страны и финал Гран-при.
– Можно сказать, что ваша с Анастасией пара сейчас находится на пике?
– Нет, не могу так сказать. Знаем, что нам нужно улучшать. Работы еще предстоит много, самое главное, что мы знаем, как и в каком направлении нам нужно развивать наше катание. Сезон далеко не окончен, – сказал чемпион мира, олимпийский призер в парном катании.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
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