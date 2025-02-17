Катарина Гербольдт: «Фаворита в российском мужском катании сейчас нет. Первую половину сезона выделялся Кондратюк, но во второй он подсдал»
На прошедшем финале Гран-при России победу одержал Петр Гуменник, на чемпионате России в декабре – Владислав Дикиджи.
«Весь сезон мы думали, есть ли фаворит в мужском катании. На мой взгляд, его нет. Первую половину сезона выделялся Марк Кондратюк, но во второй он чуть подсдал. В то же время он все равно борется, и если взять статистику, то он наиболее надежный и стабильный.
Что касается победы Гуменника, не ожидала увидеть его на первом месте. Более того, думала, что и тройку для себя рисовала другую. Поэтому сейчас выбрать кого-то одного очень сложно.
На путевку претендуют где-то четыре фигуриста, и каждый достоин получить этот шанс. Решать в любом случае не мне, а федерации. Не сомневаюсь, что со своим опытом там сделают верный выбор», – сказала тренер, призер чемпионата России Катарина Гербольдт.
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