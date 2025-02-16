Акатьева впервые с 2019 года набрала на соревнованиях меньше 200 баллов в сумме

Фигуристка Софья Акатьева впервые с 2019 года набрала на соревнованиях меньше 200 баллов.

В Красноярске проходит финал Гран-при России. Акатьева получила 195,92 балла по сумме программ.

Это ее худший результат с сентября 2019-го, когда она выиграла этап Кубка России среди юниоров в Сызрани с результатом 188,16.

Акатьевой 17 лет, она чемпионка России сезона-2022/23, победитель этапов международной серии юниорского Гран-при.

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