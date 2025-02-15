Аделия Петросян упала с тройного акселя в короткой программе финала Гран-при России

Аделия Петросян упала с тройного акселя в короткой программе финала Гран-при.

Она допустила падение с этого прыжка впервые в сезоне.

Затем фигуристка чисто исполнила тройной лутц и каскад тройной флип – тройной тулуп, вращения и дорожку на четвертый уровень.

Петросян получила за прокат 75,91 балла.