Аделия Петросян упала с тройного акселя в короткой программе финала Гран-при России
Аделия Петросян упала с тройного акселя в короткой программе финала Гран-при.
Она допустила падение с этого прыжка впервые в сезоне.
Затем фигуристка чисто исполнила тройной лутц и каскад тройной флип – тройной тулуп, вращения и дорожку на четвертый уровень.
Петросян получила за прокат 75,91 балла.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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