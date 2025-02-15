Анна Щербакова из танцев на льду: «В начале января сильно заболела, две недели пролежала дома. Было мало времени на подготовку и восстановление»
Щербакова и Гончаров рассказали о сложной подготовке к финалу Гран-при России.
Фигуристы получили 76,77 балла за прокат ритм-танца.
«Сказала бы, что подготовка шла нелегко. В начале января я сильно заболела и две недели пролежала дома. Было мало времени на подготовку и на восстановление.
Как прокат? По эмоциям – лучший в сезоне. Кайфанули и от публики, и от процесса. Это были три минуты кайфа и наслаждения», – сказала Анна Щербакова.
«Ближе к финалу Гран-при почувствовали силу, форму, все нормально», – добавил Егор Гончаров.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
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