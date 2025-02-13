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Людмила Фурсова: «Желаю Дикиджи попасть на Олимпиаду. Он – лидер нашей группы, во время занятий серьезный, настоящий профессионал»

Фигуристка Людмила Фурсова пожелала Владиславу Дикиджи попасть на Олимпиаду.

Фурсова и Дикиджи тренируются в одной группе – у Олега Татаурова. 

– У тебя в соцсетях много совместного контента с Владом Дикиджи. Какой он на тренировках?

– Было время, когда мы постоянно танцевали в перерывах, снимали, учили тренды из соцсетей. Бывает, у Влада возникает какая-то идея, он нам показывает, и мы снимаем.

Дикиджи – наш лидер, мы равняемся на него, смотрим на тренировках его прокаты, пытаемся перенимать что-то из его техники. Во время занятий на льду он серьезный, настоящий профессионал.

– Он может что-то подсказать, посоветовать?

– Такое бывает довольно часто. Если что-то не получается, он подъезжает ко мне, говорит ошибку. Такое может быть даже несколько раз за тренировку. У нас есть тренерские способности.

– Видела его четверной аксель на прыжковом турнире? Хотя, тебя, наверное, этим прыжком уже не удивить?

– Ну да, мы уже привыкли, ха-ха. Когда я наблюдала за ним на прыжковом турнире, волнения не было. Даже если бы у него не получилось – ничего страшного, мы бы поняли. Он же живой человек, не робот. Получилось бы в следующий раз. Но круто, что он смог сделать его тогда. Мы все очень рады за него.

– Хотелось бы, чтобы он оказался на Олимпиаде?

– Конечно, очень хотела бы. Очень интересно было бы увидеть его на Играх. Если он поедет, мы будем все болеть, переживать. Его поездка – это было бы серьезное достижение для нашей группы. А если еще и хорошо откатает... Тогда вообще чудесно! Желаю ему попасть на Игры, – сказала Фурсова. 

Дикиджи, Семененко или...? Главная интрига в финале Гран-при

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт24
logoсборная России
logoОлимпиада-2026
Людмила Фурсова
logoВладислав Дикиджи
мужское катание
женское катание
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