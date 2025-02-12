Алиса Двоеглазова: «Сейчас мало кто хочет себя «убивать» об огромное количество четверных. В этом плане талант только у Трусовой, она невероятно крутая»

Фигуристка Алиса Двоеглазова отметила талант Трусовой к исполнению четверных.

– Следующий сезон, я так понимаю, у вас уже должен быть по взрослым?

– Думаю, да. Уже пора бы переходить!

– За счет чего планируете навязывать борьбу старшим девушкам?

– Думаю, буду прыгать тройной аксель в короткой программе. По юниорам это слишком большой риск – можно остаться и без каскада, и вообще без всего. На взрослом уровне с ним все же полегче, так что нужно стараться и бороться.

– У вас ведь еще был четверной флип в арсенале?

– Он и сейчас есть, да. Я могу его пару дней потренировать – и он появляется. Другой вопрос, есть ли в нем необходимость при наличии четверного лутца? Пожалуй, только если я вдруг захочу прыгнуть какое-то невероятное количество четверных. Но мне кажется, что это будет не лучшая идея. При качественном исполнении трех ультра-си в произвольной программе вполне достаточно.

– Тем более сейчас, кажется, больше ценится баланс.

– Да, соглашусь. Думаю, сейчас уже мало кто хочет себя «убивать» об огромное количество четверных. В этом плане талант только у Саши Трусовой, она невероятно крутая. У нее была цель, и она ее достигла, – сказала Двоеглазова .