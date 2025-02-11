Щербакова, Кацалапов, Морозов, Коляда будут комментировать финал Гран-при России
Первый канал сообщил, кто будет комментировать финал Гран-при России по фигурному катанию.
В роли комментаторов выступят олимпийские чемпионы Анна Щербакова и Никита Кацалапов, а также призеры ОИ Владимир Морозов и Михаил Коляда.
Соревнования пройдут с 14 по 16 февраля в Красноярске.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Первый канал
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем