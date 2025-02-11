Щербакова, Кацалапов, Морозов, Коляда будут комментировать финал Гран-при России

Первый канал сообщил, кто будет комментировать финал Гран-при России по фигурному катанию.

В роли комментаторов выступят олимпийские чемпионы Анна Щербакова и Никита Кацалапов, а также призеры ОИ Владимир Морозов и Михаил Коляда.

Соревнования пройдут с 14 по 16 февраля в Красноярске.