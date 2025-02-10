Валерия Лукашова: «Помню, как вернулась с соревнований, где девочки впервые на моих глазах прыгали четверные. Со следующего дня начала заходить в сальхов и тулуп»

13-летняя Валерия Лукашова рассказала, как начала учить четверные прыжки.

Лукашова тренируется в школе Этери Тутберидзе. Ранее ее тренером была Оксана Булычева.

«Помню, как вернулась с соревнований, открытое первенство Москвы, где девочки впервые на моих глазах прыгали четверные прыжки, мне только исполнилось 11 лет. Я очень расстроилась, ведь я их еще даже не пробовала.

Со следующего дня я начала заходить в сальхов и тулуп, через полтора месяца приземлила свою первую попытку четверного сальхова. Это было счастье.

Перед Новым годом прыгнула четверной тулуп, а ближе к маю [тренеры] Оксана Михайловна [Булычева] и Владислав [Булычев] разрешили попробовать четверной лутц, и за день до отпуска я его выехала. Это был мой самый быстрый четверной, мне хватило двух дней.

Какой я была в детстве? Я всегда была впереди планеты всей. Всегда пыталась делать то, что не может никто. Сейчас тоже хочется сделать то, что пока никто не может. Но я понимаю, что главное сохранить здоровье, и тогда все обязательно будет», – сказала Лукашова.