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Лукашова о Тутберидзе: «Этери Георгиевна – очень красивая и честная. Объясняет так, что понимаешь с первого раза и на всю жизнь»

Валерия Лукашова рассказала, как начала тренироваться в группе Тутберидзе.

«Как попала в фигурное катание? Моя старшая сестра занималась фигурным катанием в любительской школе. В три года я попросила маму тоже попробовать выйти на лед.

Мама отвела меня в коммерческую группу здоровья для малышей, где родителям сказали, что у меня хорошо получается, и предложили пойти на просмотр к Оксане Михайловне [Булычевой] в «Хрустальный». Много лет я каталась в группе Оксаны Михайловны и Владислава Булычевых. Сейчас уже второй сезон занимаюсь у Этери Георгиевны [Тутберидзе].

Как прошел просмотр у Этери Георгиевны? Со мной приехал Владислав [Булычев]. Мне сказали распрыгаться, показать прыжки. Я показала четверные сальхов и тулуп. Этери Георгиевна мне сказала: «А аксель пробовала?» На тот момент я очень боялась его прыгать, хотя это до сих пор со мной.

Зажмурив глаза, я вкрутилась с первой попытки. Тогда Этери Георгиевна сказала: «Ты еще выставляла четверной лутц». А я его тогда не прыгала около полугода. Сделала одну попытку – упала. Этери Георгиевна поправила мне плечи. Потом на адреналине пошла и выехала его».

На самом деле мне было очень страшно, я впервые с трех лет была на просмотре, да еще и в штабе чемпионов. Больше всего ценю в Этери Георгиевне ее сильный характер и подход к тренировкам. Еще она очень красивая и честная. Она объясняет так, что ты понимаешь с первого раза и на всю жизнь», – сказала фигуристка. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
женское катание
logoсборная России
Оксана Булычева
logoЭтери Тутберидзе
Валерия Лукашова
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