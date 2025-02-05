Документальный фильм «Медведева против Медведевой» покажут 15 февраля на Первом канале
Первый канал покажет документальный фильм «Медведева против Медведевой».
Показ состоится 15 февраля в 10:15 по московскому времени. Картина рассказывает историю двукратной чемпионки мира по фигурному катанию.
«Очень личная история одной из самых популярных фигуристок России и мира Евгении Медведевой.
В этом фильме она откровенно рассказала о семье, спортивной карьере, самых важных победах и тяжелейших травмах. Для большого спорта, по мнению фигуристки, нужны не только природные данные, но и сильный характер, а также умение противостоять главному сопернику – самому себе, своим слабостям», – говорится в анонсе.
Премьера фильма прошла в 2023 году.
Мы посмотрели фильм про Медведеву. Что в нем супер, а что очень слабо?
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Первый канал
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