Документальный фильм «Медведева против Медведевой» покажут 15 февраля на Первом канале

Первый канал покажет документальный фильм «Медведева против Медведевой».

Показ состоится 15 февраля в 10:15 по московскому времени. Картина рассказывает историю двукратной чемпионки мира по фигурному катанию.

«Очень личная история одной из самых популярных фигуристок России и мира Евгении Медведевой .

В этом фильме она откровенно рассказала о семье, спортивной карьере, самых важных победах и тяжелейших травмах. Для большого спорта, по мнению фигуристки, нужны не только природные данные, но и сильный характер, а также умение противостоять главному сопернику – самому себе, своим слабостям», – говорится в анонсе.

Премьера фильма прошла в 2023 году.

Мы посмотрели фильм про Медведеву. Что в нем супер, а что очень слабо?