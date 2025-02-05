Евгения Медведева выступит в ледовом шоу «1001 ночь» в Казахстане
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева выступит в ледовом шоу «1001 ночь» в Казахстане.
«Я с огромной радостью хочу пригласить вас на невероятное ледовое шоу «1001 ночь», которое состоится 22 февраля в Алматы, на «Алматы Арене».
Билеты уже есть в продаже, поэтому успейте занять свои места. Увидимся на льду! До встречи, Алматы», – сказала Медведева в видео для инстаграма.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: инстаграм Евгении Медведевой
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