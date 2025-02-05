56

Евгения Медведева выступит в ледовом шоу «1001 ночь» в Казахстане

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева выступит в ледовом шоу «1001 ночь» в Казахстане.

«Я с огромной радостью хочу пригласить вас на невероятное ледовое шоу «1001 ночь», которое состоится 22 февраля в Алматы, на «Алматы Арене».

Билеты уже есть в продаже, поэтому успейте занять свои места. Увидимся на льду! До встречи, Алматы», – сказала Медведева в видео для инстаграма.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: инстаграм Евгении Медведевой
logoсборная России
logoЕвгения Медведева
женское катание
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Роднина о лучшей фигуристке за последние 15 лет: «Мне очень нравилась Медведева – не столько по катанию, сколько по характеру и умению соревноваться»
20929 января, 09:25
Сара Эверхардт: «Медведева была первой фигуристкой, которая меня настолько поразила – и я до сих пор ее поклонница. В презентации ей не было равных»
4927 января, 10:42
Иоланда Чен: «Мне нравится, как комментирует Щербакова. Люблю, когда спорт комментируют профессионалы именно этого вида»
2826 января, 18:11
Рекомендуем
Главные новости
Камила Валиева отдыхает в Абу-Даби
29 минут назадФото
Федеральный суд Швейцарии о том, возместила ли Валиева судебные издержки: «Суд не предоставляет информацию о незавершенных судебных разбирательствах»
430 минут назад
Юрист Анцелиович о деле Валиевой: «Невозвращение медалей – достаточно распространенная ситуация, санкций за это не предусмотрено. Невозвращение призовых денег – другое дело»
16сегодня, 06:50
Первенство России среди юниоров. Базылюк, Двоеглазова, Костылева, Андреева, Принева, Рубцова, Дзепка, Петрова выступят с короткими программами
155сегодня, 06:05
Первенство России среди юниоров. Федотов, Лазарев, Сарновский, Колесников, Карартынян, Воронов выступят с короткими программами
84сегодня, 06:05
Первенство России среди юниоров. Малеина и Самохин, Григорьева и Артющенко, Горшенина и Макаров, Фефелова и Валов представят ритм-танцы
4сегодня, 06:05
Расписание первенства России среди юниоров в Саранске
37сегодня, 05:55
Щербакова, Кондратюк, Тарасова и Морозов выступят в шоу Навки «История любви Шахерезады» в Новосибирске
109вчера, 19:55
WADA связывается с Валиевой по выплате компенсации за неудачную апелляцию в Федеральный суд Швейцарии
62вчера, 19:06
В Вашингтоне пройдет благотворительный вечер в память о погибших в авиакатастрофе. Планируется участие Чена, Малинина, Гордеевой, Кулика и других
36вчера, 17:39
Ко всем новостям
Последние новости
Алина Загитова: «Моя мечта скоро сбудется! Кое-куда лечу – совсем скоро вы узнаете куда»
51вчера, 09:26Видео
Артур Даниелян: «Как-то общался с Арлетом Леванди, вкинул, что никто не помнит, что я был серебряным призером ЧЕ. А он говорит: «Нет, в Европе до сих пор иногда вспоминают тебя»
74 февраля, 10:12
Наталья Хабибуллина: «Когда мне в 2017 году предлагали перейти в пары, восприняла это чуть ли не как унижение. Ломка перехода из одиночников была»
3 февраля, 09:47
Алина Загитова стала амбассадором бренда спортивной одежды
232 февраля, 14:19Фото
«Здорово, что этот танец продолжает улучшаться». Смарт и Дик о произвольном под музыку из «Дюны»
41 февраля, 17:25
«Второе место – сюрприз. Мы совсем не ожидали». Лопарева и Бриссо о серебре на чемпионате Европы
11 февраля, 16:20
Кадырова о чемпионате Европы: «Смотрим и радуемся за наших ребят, которые выступают за другие сборные»
11 февраля, 15:33
Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга о Шишковой и Наумове: «Глубоко скорбим в связи с трагической гибелью наших земляков, выдающихся фигуристов»
11 февраля, 15:13
Татьяна Тарасова: «Волянская – одна из моих любимых учениц, я ее просто обожала. Звоню ее дочери который день, не могу дозвониться»
21 февраля, 13:53
Миронова и Устенко о чемпионате Петербурга: «Это подводящий старт к финалу Гран-при. В финале будем готовы на 100%»
1 февраля, 13:10
Рекомендуем