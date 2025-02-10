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Алиса Двоеглазова: «Склоняюсь к тому, чтобы перейти во взрослые. Сейчас порой смотрю на других девочек – и я уже старше многих»

Алиса Двоеглазова собирается выступать на взрослых стартах в следующем сезоне.

10 ноября этого года Двоеглазовой исполнится 17 лет.

«Скорее всего, будем переходить во взрослые, к такому варианту склоняюсь. Я даже сейчас порой смотрю на других девочек – и я уже старше многих, почти всех. С Леной Костылевой у нас года три точно разницы будет, поэтому пора уже, наверное, переходить.

Мне будет интересно кататься по взрослым, как сейчас интересно по юниорам. Везде свой интерес. У нас бешеная конкуренция среди юниорок сейчас, но и по взрослым, я уверена, будет такая же бешеная конкуренция.

Все девочки очень сильные и опытные профессионалы своего дела. Многие давно катаются по взрослым, у них высокая вторая оценка, катаются они красиво, есть чему учиться.

Пока что у меня самый пик сезона по юниорам, поэтому о переходе во взрослые прямо сейчас не думаю. Пару стартов по юниорам еще надо будет пройти», – сказала фигуристка. 

Оставьте в фигурке только оценку за технику, второй все равно не пользуются. О победе Костылевой

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
logoАлиса Двоеглазова
logoсборная России
женское катание
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