Маргарита Базылюк выступала на первенстве России с травмой ноги («Р-Спорт»)

Маргарита Базылюк выступала на первенстве России в Саранске с травмой ноги.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомы с ситуацией.

«Маргарита выступала в Саранске с серьезной травмой», – сообщил источник.

Базылюк шла второй после короткой программы, но в произвольной допустила три падения и заняла итоговое девятое место. Победу одержала Елена Костылева.

Маргарита Базылюк является победительницей первенства России 2024 года.