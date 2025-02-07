Маргарита Базылюк выступала на первенстве России с травмой ноги («Р-Спорт»)
Маргарита Базылюк выступала на первенстве России в Саранске с травмой ноги.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомы с ситуацией.
«Маргарита выступала в Саранске с серьезной травмой», – сообщил источник.
Базылюк шла второй после короткой программы, но в произвольной допустила три падения и заняла итоговое девятое место. Победу одержала Елена Костылева.
Маргарита Базылюк является победительницей первенства России 2024 года.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
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