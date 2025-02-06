Елизавета Андреева: «Довольна прокатом, но всегда можно что‑то улучшить. Например, катать дорожку на четвертый уровень»
Фигуристка Елизавета Андреева рассказала, что хотела бы улучшить свой прокат.
Андреева заняла 5-е место в короткой программе на первенстве России среди юниоров. Она получила 71,25 балла.
«Довольна прокатом, но всегда можно что‑то улучшить. Например, катать дорожку на четвертый уровень.
Я подходила к старту достаточно спокойно. Воспринимаю соревнования как праздник, будто я катаю перед тренерским штабом. Я почувствовала это настроение.
Подготовка прошла гладко, спокойно накатывала прокаты, усовершенствовала их. Когда у нас много девочек с элементами ультра‑си, всегда интересно», – сказала фигуристка.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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