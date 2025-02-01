Елена Радионова: «Будет правильно и честно отправлять на квалификацию к Олимпиаде первых номеров сборной. У мужчин должен поехать Дикиджи»
Радионова считает, что Дикиджи должен поехать на отборочный турнир к Олимпиаде.
Отборочные соревнования фигуристов пройдут с 17 по 21 сентября 2025 года в Пекине. Ранее Международный союз конькобежцев разрешил российским спортсменам участвовать в этом турнире в нейтральном статусе.
«Думаю, будет абсолютно правильно и честно отправлять на квалификацию к Олимпиаде первых номеров сборной, выигравших чемпионат России.
У мужчин должен поехать Владислав Дикиджи. Думаю, наши спортсмены заберут все возможные квоты. Уверена в хорошем выступлении ребят», – сказала призер чемпионата мира-2015 Елена Радионова.
Наших фигуристов пустили на Олимпиаду! Но ограничений ой как много
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
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