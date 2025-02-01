Тарасова о выступлениях женщин на чемпионате Европы: «Не было выполнено ни одного элемента ультра-си. Это странно и очень плохо»

Татьяна Тарасова негативно оценила уровень женского турнира на чемпионате Европы.

Победу в женском одиночном катании одержала эстонка Нина Петрыкина, серебро – у представительницы Грузии Анастасии Губановой, бронза – у бельгийки Нины Пинзарроне.

«Конечно, я смотрела прокаты девушек на чемпионате Европы. Надо отметить, что не было выполнено ни одного элемента ультра-си.

Это странно и очень плохо. На чемпионате Европы и чемпионате мира среди лучших из лучших мы должны видеть прогресс», – сказала заслуженный тренер СССР.

«Я нелепо упала, но это к лучшему». Встречаем новую чемпионку Европы – из Эстонии!