Тарасова о выступлениях женщин на чемпионате Европы: «Не было выполнено ни одного элемента ультра-си. Это странно и очень плохо»
Татьяна Тарасова негативно оценила уровень женского турнира на чемпионате Европы.
Победу в женском одиночном катании одержала эстонка Нина Петрыкина, серебро – у представительницы Грузии Анастасии Губановой, бронза – у бельгийки Нины Пинзарроне.
«Конечно, я смотрела прокаты девушек на чемпионате Европы. Надо отметить, что не было выполнено ни одного элемента ультра-си.
Это странно и очень плохо. На чемпионате Европы и чемпионате мира среди лучших из лучших мы должны видеть прогресс», – сказала заслуженный тренер СССР.
«Я нелепо упала, но это к лучшему». Встречаем новую чемпионку Европы – из Эстонии!
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Р-Спорт
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