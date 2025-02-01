Нина Пинзарроне: «Я рада, что завоевала медаль. Это большое достижение»
Бельгийка Нина Пинзарроне назвала большим достижением бронзу ЧЕ-2025.
«Я рада, что завоевала медаль. Это большое достижение.
К концу программы я немного устала. Что касается недокрутов, мне нужно посмотреть прокат. Я уже видела протокол, и некоторые недокруты мне понятны, но мне нужно посмотреть видео.
Хочу поработать над этим во время подготовки к чемпионату миру.
Я действительно переживала и очень рада, что я сегодня с медалью», – сказал Пинзарроне.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: gol
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