Нина Пинзарроне: «Я рада, что завоевала медаль. Это большое достижение»

Бельгийка Нина Пинзарроне назвала большим достижением бронзу ЧЕ-2025.

«Я рада, что завоевала медаль. Это большое достижение.

К концу программы я немного устала. Что касается недокрутов, мне нужно посмотреть прокат. Я уже видела протокол, и некоторые недокруты мне понятны, но мне нужно посмотреть видео.

Хочу поработать над этим во время подготовки к чемпионату миру.

Я действительно переживала и очень рада, что я сегодня с медалью», – сказал Пинзарроне.