Судья из Словении Бреда Мариншек поставила Петрыкиной 0,75 балла за навыки скольжения в короткой программе на чемпионате Европы

Эстонка Нина Петрыкина получила 0,75 балла за скольжение от словенской судьи.

Сегодня эстонская фигуристка Петрыкина выступила с короткой программой на чемпионате Европы в Таллине. Она получила за прокат 68,94 балла – на 0,05 меньше, чем лидирующая Анастасия Губанова из Грузии.

За компоненты программы судьи поставили Петрыкиной от 7,25 до 8,5 балла, арбитр №9 (Бреда Мариншек из Словении) оценила навыки скольжения эстонки в 0,75 балла.

Минимальная и максимальная оценки судей за компоненты в зачет не идут.