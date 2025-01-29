Судья из Словении Бреда Мариншек поставила Петрыкиной 0,75 балла за навыки скольжения в короткой программе на чемпионате Европы
Эстонка Нина Петрыкина получила 0,75 балла за скольжение от словенской судьи.
Сегодня эстонская фигуристка Петрыкина выступила с короткой программой на чемпионате Европы в Таллине. Она получила за прокат 68,94 балла – на 0,05 меньше, чем лидирующая Анастасия Губанова из Грузии.
За компоненты программы судьи поставили Петрыкиной от 7,25 до 8,5 балла, арбитр №9 (Бреда Мариншек из Словении) оценила навыки скольжения эстонки в 0,75 балла.
Минимальная и максимальная оценки судей за компоненты в зачет не идут.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ISU
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