Татьяна Тарасова: «Меня интересуют только наши фигуристы. Но чемпионат Европы смотреть буду, это моя профессия, я обязана следить»
Татьяна Тарасова рассказала, будет ли смотреть ЧЕ по фигурному катанию.
Чемпионат Европы стартовал сегодня в Таллине.
«Ни за кем особо пристально не слежу. Меня интересуют только наши фигуристы. Какие у них программы, новые элементы, залечили ли все травмы.
Но чемпионат Европы смотреть буду, это все-таки моя профессия, я обязана следить. Вот как раз смотрю на пары и могу сказать, что сильных на ЧЕ нет», – сказала Тарасова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ВсеПроСпорт
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