Татьяна Тарасова: «Меня интересуют только наши фигуристы. Но чемпионат Европы смотреть буду, это моя профессия, я обязана следить»

Татьяна Тарасова рассказала, будет ли смотреть ЧЕ по фигурному катанию.

Чемпионат Европы стартовал сегодня в Таллине.

«Ни за кем особо пристально не слежу. Меня интересуют только наши фигуристы. Какие у них программы, новые элементы, залечили ли все травмы.

Но чемпионат Европы смотреть буду, это все-таки моя профессия, я обязана следить. Вот как раз смотрю на пары и могу сказать, что сильных на ЧЕ нет», – сказала Тарасова.