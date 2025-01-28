Алексей Мишин: «Буду смотреть чемпионат Европы. Следить за россиянами? Я выделяю спортсменов по мастерству, а не по национальной принадлежности»

Алексей Мишин заявил, что будет смотреть чемпионат Европы по фигурному катанию.

Соревнования пройдут с 29 января по 2 февраля.

«Чемпионат Европы в Таллине буду смотреть. Мне интересно будет. Следить за россиянами? Я выделяю спортсменов по мастерству, а не по национальной или расовой принадлежности.

Помню, смотрел, как выступала индуска, очень понравилось! Я с очень уважением отношусь к их традициям. Чемпионат Европы без России? Об этом неинтересно говорить.

На финале Гран-при России жду интересное зрелище. Мой главный интерес в этом турнире связан с тем, как гипотетически сборная России может выглядеть на фоне европейского турнира? Это не совсем адекватное сравнение, но все же», – сказал тренер.