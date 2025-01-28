Алексей Мишин: «Буду смотреть чемпионат Европы. Следить за россиянами? Я выделяю спортсменов по мастерству, а не по национальной принадлежности»
Алексей Мишин заявил, что будет смотреть чемпионат Европы по фигурному катанию.
Соревнования пройдут с 29 января по 2 февраля.
«Чемпионат Европы в Таллине буду смотреть. Мне интересно будет. Следить за россиянами? Я выделяю спортсменов по мастерству, а не по национальной или расовой принадлежности.
Помню, смотрел, как выступала индуска, очень понравилось! Я с очень уважением отношусь к их традициям. Чемпионат Европы без России? Об этом неинтересно говорить.
На финале Гран-при России жду интересное зрелище. Мой главный интерес в этом турнире связан с тем, как гипотетически сборная России может выглядеть на фоне европейского турнира? Это не совсем адекватное сравнение, но все же», – сказал тренер.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Metaratings
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