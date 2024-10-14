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Тарасова об Александре Плющенко: «Он еще мал. Надо смотреть, что он умеет делать, а не на каких соревнованиях побеждает»

Тарасова считает, что рано говорить о перспективах сына Плющенко в спорте.

11-летний Александр Плющенко победил на соревнованиях в Московской области по 1-му спортивному разряду, набрав 158,93 балла. В его категории было три участника. 

– Что скажете о победе Александра Плющенко на соревнованиях в Ивантеевке? Его можно назвать перспективным фигуристом?

– С чего вы взяли, что нужно выделять таких маленьких детей?

– Вы считаете, что в таком раннем возрасте преждевременно говорить о его перспективах?

– Да, он еще мал. Надо смотреть, что он умеет делать (а не на каких соревнованиях он побеждает), – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
logoТатьяна Тарасова
мужское катание
logoАлександр Плющенко
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