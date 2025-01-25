Алиса Лью: «Я немного удивилась, что выиграла серебряную медаль. У меня был большой перерыв в карьере – я забыла, какие баллы хорошие, а какие нет»
«Нереальные ощущения, будто бы это все происходит не со мной. Я приехала сюда без каких-то планов и ожиданий. Я просто хотела хорошо выступить – если честно, то я первый раз нормально прокатала произвольную программу только за неделю до начала турнира.
Я немного удивилась, что выиграла серебряную медаль. У меня был довольно большой перерыв в карьере – я два года не соревновалась.
Если честно, я забыла, какие баллы хорошие, а какие нет – да и вообще, как вся эта история с оценками работает. Так что сидела в КиКе и абсолютно не понимала, на что я накатала – и достаточно ли этого для пьедестала.
К тому же я накосячила со вращением, поэтому для меня стало абсолютным сюрпризом, что я показала лучший результат в сезоне», – приводит слова Лью корреспондент Спортс’‘ Майя Багрянцева.
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