Эмбер Гленн: «К чемпионату США я подошла не на пике формы, поэтому рада, что смогла достойно выступить. Горжусь тем, какой сильной я стала психологически»

Фигуристка Эмбер Гленн поделилась эмоциями после победы на чемпионате США.

Второй на турнире стала Алиса Лью, третьей – Сара Эверхардт, четвертой – Брэди Теннелл.

«К этому чемпионату США я подошла не на пике формы, поэтому очень рада, что смогла достойно выступить. Я горжусь тем, как я спрогрессировала в этом сезоне и тем, какой сильной я стала психологически. Теперь главное – не сбавлять обороты и так же стабильно откатать оставшиеся старты сезона.

Меня немного беспокоит спина – на финале Гран-при я не очень хорошо приземлилась после прыжка. Это не травма, просто немного болят ребра – и я не успела окончательно решить эту проблему с врачами до начала турнира.

Для меня честь стоять на пьедестале с Алисой, Сарой и Брэди. Они невероятные фигуристки, мы очень друг друга поддерживаем и радуемся друг за друга.

Как ни странно, психологически внутренний чемпионат дался мне сложнее, чем международные старты этого сезона. Я ведь несколько раз выступала на одних чемпионатах страны с Брэди и Алисой – и проигрывала им. Да что там – я даже была в состоянии навязать им борьбу. И мне надо было собрать себя заново, вспомнив, что сейчас я им конкурентка.

Сара и Алиса выдали в произвольной невероятные прокаты – к сожалению, про себя я такого сказать не могу. Да, я собралась, сделала тройной аксель, но если честно, то была уверена, что этого не хватит для победы. В Бостоне я должна буду выступить лучше – что ж, мне есть, чему поучиться у девочек в плане настроя», – приводит слова Гленн корреспондент Спортс’‘ Майя Багрянцева.