Дмитрий Васильев: «Колесник либо не читал Олимпийскую хартию, либо вообще читать не умеет. ISU не будет реагировать на заявления сумасшедших»

Дмитрий Васильев раскритиковал американского фигуриста за слова о россиянах.

Ранее Вадим Колесник , выступающий в танцах на льду за США, высказался против участия российских фигуристов в квалификации на Олимпиаду-2026: «Допуск России посылает противоречивый сигнал и подрывает принципы мира и единства, которые олицетворяют Олимпийские игры ».

«Как именно подрываются принципы мира? Олимпийское движение как раз основано на умиротворении и невовлечении в политическую деятельность. Этот Колесник либо не читал Олимпийскую хартию, либо вообще читать не умеет.

Нет никаких противоречий в возвращении российских спортсменов на Олимпийские игры. Колеснику надо внимательно почитать устав Международного олимпийского комитета (МОК), тогда он будет правильно трактовать принципы олимпийского движения.

Слова этого спортсмена и другие подобные заявления украинцев не отменят решение Международного союза конькобежцев (ISU) о допуске российских фигуристов. Ничего у них не получится. ISU не будет реагировать на заявления сумасшедших», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев .