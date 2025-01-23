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Светлана Журова: «Заявление Колесника – это просто элемент недобросовестной конкуренции и попытка убрать сильного соперника в лице России»

Журова назвала заявление фигуриста Колесника спланированной акцией Украины.

Ранее Колесник, выступающий в танцах на льду за США, высказался против участия российских фигуристов в олимпийском квалификационном турнире в нейтральном статусе. 

Он обосновал свое мнение продолжающимися боевыми действиями на Украине и допинговыми скандалами с участием российских спортсменов.

«Заявление фигуриста Колесника – спланированная акция со стороны Украины. Они знают, что есть такой парень у них, выступающий за США, и понимают, что его слова разлетятся по всему миру. Они подают эту провокацию так, что сами спортсмены возмущаются.

Украинцы понимают, что таким образом могут подсветить возвращение россиян в негативном ключе. Но у них не получится ничего изменить, ISU не откатит назад свое решение. Иначе нужно говорить и про другие конфликты в мире.

Почему про Израиль ничего не сказал украинский фигурист? ISU дал четкий сигнал – все, хватит, у нас все спортсмены равны, они не виноваты.

Заявление Колесника – это просто элемент недобросовестной конкуренции и попытка убрать сильного соперника в лице России.

Когда россияне вернутся на международные соревнования, начнется эра российского фигурного катания. Сам этот Колесник никому неизвестен. Как спортсмен он не очень, он понимает, что когда вернутся российские фигуристы, он еще дальше скатится по турнирной таблице вниз», – сказала депутат Госдумы Светлана Журова. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Все про спорт»
logoСветлана Журова
танцы на льду
logoсборная России
logoсборная США
Вадим Колесник
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