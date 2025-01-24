Дмитрий Соловьев о фото с Диной Авериной: «Давайте мы не будем комментировать эти вопросы, это личная жизнь»

Дина Аверина прокомментировала фото с фигуристом Дмитрием Соловьевым.

18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике выступает с Соловьевым в шоу «Ледниковый период ». Соловьев – чемпион Олимпиады-2014 в командном турнире.

«Не знаю, это обычные фотографии. Мы просто выставили красивые картиночки», – сказала Аверина.

«Давайте мы не будем комментировать эти вопросы, это личная жизнь», – добавил Соловьев.

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