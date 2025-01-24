Дмитрий Соловьев о фото с Диной Авериной: «Давайте мы не будем комментировать эти вопросы, это личная жизнь»
Дина Аверина прокомментировала фото с фигуристом Дмитрием Соловьевым.
18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике выступает с Соловьевым в шоу «Ледниковый период». Соловьев – чемпион Олимпиады-2014 в командном турнире.
«Не знаю, это обычные фотографии. Мы просто выставили красивые картиночки», – сказала Аверина.
«Давайте мы не будем комментировать эти вопросы, это личная жизнь», – добавил Соловьев.
«Прекрасное начало года». Дина Аверина поделилась совместными фото с Соловьевым
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Р-Спорт
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