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Тарасова о снятии Худайбердиевой и Базина с финала Гран-при: «Какое место они занимают? Пятое-седьмое? Их фамилии не каждый помнит»

Тарасова резко высказалась о снятии Худайбердиевой и Базина с финала Гран-при.

Финал Гран-при России пройдет в Красноярске с 13 по 16 февраля. По информации «Матч ТВ», танцевальный дуэт Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина пропустит соревнования в связи с личными обстоятельствами.

– Стало известно, что Худайбердиева и Базин пропустят финал Гран‑при. Что думаете на этот счет? Соревнования станут хуже без них?

– С какой стати? Они у нас чемпионы страны, что ли? Какое место они занимают? Пятое? Седьмое? Почему без них станет хуже? Это Белоусова/Протопопов, что ли? О чем вы говорите?

– Это известные фигуристы. Может, кто‑то хотел на них посмотреть.

– Они такие знаменитые, что их фамилии не каждый помнит. Чем они знамениты?

– В рамках нашей страны их знают.

– Кто их знает?

– Фанаты фигурного катания.

– Их немного, – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

В текущем сезоне Худайбердиева и Базин стали серебряными призерами чемпионата России в танцах на льду. В сезоне-2022/23 они завоевали золото.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoЕгор Базин
logoсборная России
logoЕлизавета Худайбердиева
танцы на льду
logoТатьяна Тарасова
logoСерия Гран-при России
Олег Протопопов
Людмила Белоусова
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