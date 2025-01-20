Тарасова о снятии Худайбердиевой и Базина с финала Гран-при: «Какое место они занимают? Пятое-седьмое? Их фамилии не каждый помнит»
Финал Гран-при России пройдет в Красноярске с 13 по 16 февраля. По информации «Матч ТВ», танцевальный дуэт Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина пропустит соревнования в связи с личными обстоятельствами.
– Стало известно, что Худайбердиева и Базин пропустят финал Гран‑при. Что думаете на этот счет? Соревнования станут хуже без них?
– С какой стати? Они у нас чемпионы страны, что ли? Какое место они занимают? Пятое? Седьмое? Почему без них станет хуже? Это Белоусова/Протопопов, что ли? О чем вы говорите?
– Это известные фигуристы. Может, кто‑то хотел на них посмотреть.
– Они такие знаменитые, что их фамилии не каждый помнит. Чем они знамениты?
– В рамках нашей страны их знают.
– Кто их знает?
– Фанаты фигурного катания.
– Их немного, – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
В текущем сезоне Худайбердиева и Базин стали серебряными призерами чемпионата России в танцах на льду. В сезоне-2022/23 они завоевали золото.
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