София Дзепка: «Меня впечатлил прокат Аймо на Гран-при в США. Это было грандиозно! Несколько раз пересматривала эту произвольную программу»
София Дзепка рассказала, кто из взрослых фигуристов ее впечатлил.
– Кто-то тебя впечатлил из взрослых коллег в этом сезоне?
– Меня впечатлил прокат Кевина Аймо на Гран-при в США. Это было грандиозно! Несколько раз пересматривала эту произвольную программу, она на меня произвела огромное впечатление.
Из наших фигуристов мне нравится произвольная программа Аделии Петросян. Считаю, что она идеально вжилась в образ. Ей очень идет. Победа Владислава Дикиджи на чемпионате России была заслуженной. Очень болела за него с прошлого сезона, надеялась, что он возьмет золото еще год назад. Рада, что это случилось сейчас. Техника сильная.
Еще могу отметить Анну Фролову – у нее безумно красивые программы, а их представление – на высоте, – сказала Дзепка.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
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