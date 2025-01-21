София Дзепка: «Меня впечатлил прокат Аймо на Гран-при в США. Это было грандиозно! Несколько раз пересматривала эту произвольную программу»

София Дзепка рассказала, кто из взрослых фигуристов ее впечатлил.

– Кто-то тебя впечатлил из взрослых коллег в этом сезоне?

– Меня впечатлил прокат Кевина Аймо на Гран-при в США. Это было грандиозно! Несколько раз пересматривала эту произвольную программу, она на меня произвела огромное впечатление.

Из наших фигуристов мне нравится произвольная программа Аделии Петросян . Считаю, что она идеально вжилась в образ. Ей очень идет. Победа Владислава Дикиджи на чемпионате России была заслуженной. Очень болела за него с прошлого сезона, надеялась, что он возьмет золото еще год назад. Рада, что это случилось сейчас. Техника сильная.

Еще могу отметить Анну Фролову – у нее безумно красивые программы, а их представление – на высоте, – сказала Дзепка .