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Галлямов о российских фигуристах: «Никто не остановился в своем развитии. У меня идет постоянное общение с друзьями за границей, восторги оттуда не прекращаются»

Александр Галлямов заявил, что российские фигуристы продолжают прогрессировать.

«Я часто размышляю над тем, что мы могли бы остановиться в работе над собой, прекратить изучение новых элементов, перестать радоваться внутренним победам. Но прошедший уик-энд (в Санкт-Петербурге завершился чемпионат России по прыжкам – Спортс’’) показал, что все наши фигуристы без исключения прикладывают максимум усилий для того, чтобы повышать свое мастерство, развивать свои лучшие стороны.

Посмотрите на мужское одиночное катание, о котором я всегда говорю в возвышенных тонах, Марк (Кондратюк) вытягивал свою команду, Коля Угожаев очень неожиданно стал победителем личного турнира, хоть в него и верили его фанаты, в том числе и я.

Влад Дикиджи сделал просто что-то космическое. Мы можем сколько угодно говорить о том, пошел прыжок (четверной аксель) в зачет или нет, но человек это сделал при полных трибунах. Петя Гуменник, хоть и с ошибками, но исполнял сложнейшие комбинации с четверными прыжками. А это я упомянул только четверых человек.

У девочек Аделия (Петросян) показала невероятный запас энергии. Не знаю, у кого еще есть такой. Прыгать с такой интенсивностью и чистотой, как она, вряд ли кто-то может. Только Марк и Влад могут с ней в этом сравниться. В целом, все девчонки показали лучшие стороны, все подтягиваются за лидерами.

Я говорил, что мы не очень хорошо выступили в личном турнире в парах, но в ночь провели анализ. Поняли, что нужно делать, чтобы показать лучший результат для команды. У меня опыт есть работы в команде, но другие пары тоже сделали качественный скачок вперед.

Итог моего ответа в том, что никто не остановился в своем развитии. Это очевидно, за этим наблюдают фанаты фигурного катания и за рубежом. У меня идет постоянное общение с друзьями за границей, конечно, положительные эмоции и восторги оттуда не прекращаются», – сказал чемпион мира, Европы и России в парном катании Галлямов.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
пары
logoсборная России
logoВладислав Дикиджи
logoПетр Гуменник
Николай Угожаев
logoМарк Кондратюк
logoАнастасия Мишина
мужское катание
logoЧемпионат России по прыжкам (фигурное катание)
logoАделия Петросян
logoАлександр Галлямов
женское катание
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