Глава Федерации фигурного катания Москвы Антон Абдурахманов покинул Россию
Глава Федерации фигурного катания Москвы Антон Абдурахманов покинул Россию.
По информации источника ТАСС, Абдурахманов уехал из РФ по причинам, не связанным с его деятельностью в спортивной отрасли. Организация продолжает работу в штатном режиме.
«Федерация фигурного катания Москвы делает все, чтобы продолжать работу в штатном режиме в рамках юридических полномочий и уставных документов. Руководство Москомспорта проинформировано о произошедшем», – сообщил источник.
Согласно уставу, федерация может провести перевыборы в рамках конференции ФФКМ, которая пройдет не раньше мая.
Абдурахманов занимал пост президента ФФКМ с апреля 2022 года.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем