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Глава Федерации фигурного катания Москвы Антон Абдурахманов покинул Россию

Глава Федерации фигурного катания Москвы Антон Абдурахманов покинул Россию.

По информации источника ТАСС, Абдурахманов уехал из РФ по причинам, не связанным с его деятельностью в спортивной отрасли. Организация продолжает работу в штатном режиме.

«Федерация фигурного катания Москвы делает все, чтобы продолжать работу в штатном режиме в рамках юридических полномочий и уставных документов. Руководство Москомспорта проинформировано о произошедшем», – сообщил источник. 

Согласно уставу, федерация может провести перевыборы в рамках конференции ФФКМ, которая пройдет не раньше мая.

Абдурахманов занимал пост президента ФФКМ с апреля 2022 года. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Антон Абдурахманов
ТАСС
Федерация фигурного катания Москвы
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