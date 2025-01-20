Чемпион России по тяжелой атлетике Балаев вернется в спорт после дисквалификации

Тяжелоатлет Хас-Магомед Балаев вернется в спорт после дисквалификации за допинг.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в тренерском штабе сборной России.

«Балаев сейчас тренируется у себя дома, у нас есть информация, что он заявился на Кубок России», – рассказал источник.

Балаеву 24 года, он является чемпионом России 2022 года в весовой категории до 109 кг. Он был дисквалифицирован на два года после того, как в его допинг-пробе обнаружили метаболит метандиенона. Срок отстранения закончился 15 января.

Кубок России по тяжелой атлетике пройдет с 3 по 10 февраля в Верхней Пышме (Свердловская область).