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Медведева, Трусова, Сотникова, Тарасова и Морозов выступят на шоу «Влюбленные в фигурное катание» в Москве

Медведева, Трусова и Сотникова выступят на шоу «Влюбленные в фигурное катание».

Ледовое шоу пройдет 14 февраля на московской «ЦСКА-Арене». 

Также на лед выйдут Аделина Сотникова, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александр Энберт. Музыкальным хедлайнером события станет певица Zivert.

«Сейчас тема любви и отношений занимает одно из центральных мест в моей жизни, поэтому я не могла отказаться от возможности выразить эти чувства через фигурное катание. Тем более что наше представление пройдет в День всех влюбленных.

С помощью спорта, музыки и поэзии мы создадим самое романтичное событие зимы», – рассказала Александра Трусова. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
logoАделина Сотникова
logoЕвгения Тарасова
logoВладимир Морозов
Александр Энберт
logoАлександра Игнатова (Трусова)
ледовые шоу
logoЕвгения Медведева
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