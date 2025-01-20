Медведева, Трусова, Сотникова, Тарасова и Морозов выступят на шоу «Влюбленные в фигурное катание» в Москве
Медведева, Трусова и Сотникова выступят на шоу «Влюбленные в фигурное катание».
Ледовое шоу пройдет 14 февраля на московской «ЦСКА-Арене».
Также на лед выйдут Аделина Сотникова, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александр Энберт. Музыкальным хедлайнером события станет певица Zivert.
«Сейчас тема любви и отношений занимает одно из центральных мест в моей жизни, поэтому я не могла отказаться от возможности выразить эти чувства через фигурное катание. Тем более что наше представление пройдет в День всех влюбленных.
С помощью спорта, музыки и поэзии мы создадим самое романтичное событие зимы», – рассказала Александра Трусова.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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