«Вчера мы еще были на прыжковом турнире, а сейчас уже в Дубае». Трусова показала видео с отдыха
Александра Трусова показала видео с отдыха в Дубае.
«Всем привет. Вчера мы еще были на прыжковом турнире, а сейчас мы уже в Дубае. Смотрите, какая красота», – сказала Трусова.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Александры Трусовой
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