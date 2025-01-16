«Мне скоро понадобится психиатр. Уже глаз дергается». Трусова выложила видео с закадровым голосом
Александра Трусова выложила видео в тиктоке на фоне новостей о беременности.
В аккаунте, который фигуристка ведет вместе со своим супругом Макаром Игнатовым, появился ролик, где сымитирована речь Трусовой под чужой закадровый голос.
«Честное слово, мне скоро понадобится психиатр. Уже глаз дергается», – говорится в фоновой озвучке.
Трусовой 20 лет, она серебряный призер Олимпийских игр-2022. В январе «Спорт-Экспресс» сообщил, что она ждет ребенка.
Опубликовано: Ян Мельник
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