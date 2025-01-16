«Мне скоро понадобится психиатр. Уже глаз дергается». Трусова выложила видео с закадровым голосом

Александра Трусова выложила видео в тиктоке на фоне новостей о беременности.

В аккаунте, который фигуристка ведет вместе со своим супругом Макаром Игнатовым, появился ролик, где сымитирована речь Трусовой под чужой закадровый голос.

«Честное слово, мне скоро понадобится психиатр. Уже глаз дергается», – говорится в фоновой озвучке.

Трусовой 20 лет, она серебряный призер Олимпийских игр-2022. В январе «Спорт-Экспресс» сообщил , что она ждет ребенка.

Александра Трусова беременна! Ее мечта – трое детей