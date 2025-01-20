«Сил, здоровья, успехов и ярких побед!» Команда Тутберидзе поздравила с днем рождения Александру Бойкову
Команда Тутберидзе поздравила с днем рождения Александру Бойкову.
Сегодня фигуристке исполнилось 23 года.
«С днем рождения, Саша, тебя поздравляем!
Пусть сияет в душе твоей солнышка свет!
Пусть любовь и поддержка тебя согревают!
Сил, здоровья, успехов и ярких побед!» – говорится в поздравлении.
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский – бронзовые призеры чемпионата мира, чемпионы Европы, двукратные чемпионы России в парном катании.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм команды Тутберидзе
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