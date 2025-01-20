«Сил, здоровья, успехов и ярких побед!» Команда Тутберидзе поздравила с днем рождения Александру Бойкову

Команда Тутберидзе поздравила с днем рождения Александру Бойкову.

Сегодня фигуристке исполнилось 23 года.

«С днем рождения, Саша, тебя поздравляем!

Пусть сияет в душе твоей солнышка свет!

Пусть любовь и поддержка тебя согревают!

Сил, здоровья, успехов и ярких побед!» – говорится в поздравлении.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский – бронзовые призеры чемпионата мира, чемпионы Европы, двукратные чемпионы России в парном катании.