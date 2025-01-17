Елена Масленникова: «Ежлов в юности играл в футбол, судил матчи, занимался легкой атлетикой, акробатикой. Все это собрало достаточно неординарную и интересную личность»

Тренер Андрея Ежлова рассказала об интересе фигуриста к футболу.

В декабре ФК «Оренбург» опубликовал ролик, где Ежлов соревнуется в различных испытаниях с футболистом Данилой Хотулевым.

– Да, видела ролик с Андреем. Он в юности играл в футбол, даже судил матчи, а также занимался легкой атлетикой, акробатикой. Все это собрало такую личность, как Андрей. Достаточно неординарную и интересную в мире фигурного катания.

Все, что он делает – необычно и креативно, где‑то шокирующе. Ему это интересно. Сейчас, когда все ведущие фигуристы в России настолько популярны, появление еще одной личности – только плюс для нашего вида спорта.

– Футбол – травмоопасный вид спорта. Не переживали, когда отпускали его на эту авантюру?

– Остановить невозможно, если человек очень хочет. Понимаю, что если бы запретила, то возможен моральный облом, грустное настроение. Это принесло бы больше негатива, чем возможная травма. Поддержка в эмоциональном порыве иногда очень важна, – сказала тренер спортсмена Елена Масленникова .

Ежлов выступает в танцах на льду с Софьей Шевченко. В нынешнем сезоне они заняли 9-е место на чемпионате России.