Елена Масленникова: «Ежлов в юности играл в футбол, судил матчи, занимался легкой атлетикой, акробатикой. Все это собрало достаточно неординарную и интересную личность»
В декабре ФК «Оренбург» опубликовал ролик, где Ежлов соревнуется в различных испытаниях с футболистом Данилой Хотулевым.
– Да, видела ролик с Андреем. Он в юности играл в футбол, даже судил матчи, а также занимался легкой атлетикой, акробатикой. Все это собрало такую личность, как Андрей. Достаточно неординарную и интересную в мире фигурного катания.
Все, что он делает – необычно и креативно, где‑то шокирующе. Ему это интересно. Сейчас, когда все ведущие фигуристы в России настолько популярны, появление еще одной личности – только плюс для нашего вида спорта.
– Футбол – травмоопасный вид спорта. Не переживали, когда отпускали его на эту авантюру?
– Остановить невозможно, если человек очень хочет. Понимаю, что если бы запретила, то возможен моральный облом, грустное настроение. Это принесло бы больше негатива, чем возможная травма. Поддержка в эмоциональном порыве иногда очень важна, – сказала тренер спортсмена Елена Масленникова.
Ежлов выступает в танцах на льду с Софьей Шевченко. В нынешнем сезоне они заняли 9-е место на чемпионате России.
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