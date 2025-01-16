Роднина о переходах спортсменов: «Если захочешь поменять гражданство, то ничего не остановит. В этом плане мы достаточно свободная страна – никто тебя не держит»
Ирина Роднина высказалась об идее запретить двойное гражданства в России.
«Поможет ли запрет двойного гражданства удержать спортсменов? Если я захочу выступать за другую страну, то я сдаю российское гражданство и получаю другое.
Как это может повлиять? Выступать ты все равно можешь только с одним гражданством. На Олимпийских играх ты можешь выступить только с одним гражданством. Если захочешь его поменять, то ничего не остановит. Поэтому в этом плане мы достаточно свободная страна – никто тебя не держит. Иди и получай то гражданство.
Да, это потребует времени, сил и иногда даже денег, но если у меня есть такая идея, то в этом плане никто не остановит», – сказала депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Роднина.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sport24
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