Анна Щербакова: «Недавно начала осваивать падел – интересная история, но посмотрим, выльется ли это в какое-то хобби»

28 июня Щербакова провела тренировку в Лужниках в рамках «Московского марафона тренировок».

«Тренировка была мощная, я не ожидала. Все, кто ее выдержали, все огромные молодцы, потому что даже я на середине уже думала, что это серьезный уровень.

Я довольно часто сейчас занимаюсь в зале подкачкой. После некоторых травм нужно поддерживать все мышцы в тонусе. А фигурное катание – это очень специфичная нагрузка, неравномерная. Так что как раз как профилактика очень хорошо прокачивать все мышцы. Поэтому я регулярно хожу в зал, тренируюсь.

Недавно начала осваивать падел – интересная история, но посмотрим, выльется ли это в какое-то хобби.

Питание – сложная тема, особенно для девочек в большом спорте. Стараюсь находить баланс между тем, чтобы и здорово питаться, и чтобы не уходить совсем в какие-то ограничения. Стараюсь держать себя в форме. Но я еще в поисках идеального баланса», – рассказала Щербакова.