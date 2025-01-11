Александра Бойкова: «Николай Морозов – один из лучших тренеров фигурного катания и отдельно конька»

Фигуристка Александра Бойкова рассказала, кого считает одним из лучших тренеров.

Бойкова – чемпионка Европы и двукратная чемпионка России в паре с Дмитрием Козловским. В частности, она рассказала, что тренер Николай Морозов советовал им изменить в их катании.

«Николай Морозов – те, кто шарят, те шарят – как я считаю, один из лучших тренеров фигурного катания и отдельно конька, он нам рассказывал как раз, что если ты будешь кататься именно так – остаешься на двух ногах и заворачиваешь в круг – ты будешь выглядеть гораздо круче», – цитирует Бойкову «Чемпионат.com».

Сегодня Бойкова провела открытый мастер-класс на катке в Москве.

«Все участники большие молодцы, была достаточно высокая подготовка, видимо, у ребят, потому что со всеми моими упражнениями они справлялись на отлично. Наверное, кто-то чему-то научился новому, я надеюсь. Если не научились, то хотя бы что-то подучили. И это уже многого стоит.

Хочу пожелать всем людям, чтобы они продолжали кататься на коньках, даже просто так, даже в дождь. Не пугайтесь ничего», – сказала Бойкова.

В мае 2023 года Бойкова и Козловский перешли из группы Тамары Москвиной к Этери Тутберидзе.