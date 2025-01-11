Александра Бойкова: «Николай Морозов – один из лучших тренеров фигурного катания и отдельно конька»
Бойкова – чемпионка Европы и двукратная чемпионка России в паре с Дмитрием Козловским. В частности, она рассказала, что тренер Николай Морозов советовал им изменить в их катании.
«Николай Морозов – те, кто шарят, те шарят – как я считаю, один из лучших тренеров фигурного катания и отдельно конька, он нам рассказывал как раз, что если ты будешь кататься именно так – остаешься на двух ногах и заворачиваешь в круг – ты будешь выглядеть гораздо круче», – цитирует Бойкову «Чемпионат.com».
Сегодня Бойкова провела открытый мастер-класс на катке в Москве.
«Все участники большие молодцы, была достаточно высокая подготовка, видимо, у ребят, потому что со всеми моими упражнениями они справлялись на отлично. Наверное, кто-то чему-то научился новому, я надеюсь. Если не научились, то хотя бы что-то подучили. И это уже многого стоит.
Хочу пожелать всем людям, чтобы они продолжали кататься на коньках, даже просто так, даже в дождь. Не пугайтесь ничего», – сказала Бойкова.
В мае 2023 года Бойкова и Козловский перешли из группы Тамары Москвиной к Этери Тутберидзе.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий