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Мария Сотскова родила второго ребенка

Фигуристка Мария Сотскова родила второго ребенка.

В декабре 2023 года у Сотсковой родилась дочь Вера. Сейчас она стала мамой сына. 

«Добро пожаловать в семью, малыш Луи. Мы тебя очень ждали», – написала серебряный призер финала Гран-при по фигурному катанию 2017 года.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: инстаграм Марии Сотсковой
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