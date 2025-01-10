Фигуристка Мария Сотскова родила второго ребенка.

В декабре 2023 года у Сотсковой родилась дочь Вера. Сейчас она стала мамой сына.

«Добро пожаловать в семью, малыш Луи. Мы тебя очень ждали», – написала серебряный призер финала Гран-при по фигурному катанию 2017 года.