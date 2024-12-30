Ирина Роднина: «Последние два сезона я практически не смотрела фигурное катание. Международные соревнования нам сильно не показывают, а лазить по интернету и выискивать было лень»
Ирина Роднина объяснила, почему два сезона почти не смотрит фигурное катание.
– Последние два сезона я практически не смотрела фигурное катание. Не все ребята выступали. Кто-то решил сделать перерыв, кто-то вообще закончил. Международные соревнования нам сильно не показывают. А лазить по интернету и выискивать их было лень.
– Российское фигурное катание за 2024 год стало лучше?
– Не бывает абсолютных значений. С приходом каждого спортсмена какое-то направление может развиваться. Но в целом невозможно дать оценку. Сейчас пошла более серьезная борьба за четверные прыжки. Так что с технической точки зрения все становится сложнее, – сказала трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Роднина.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Metaratings
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