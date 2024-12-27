Тамара Москвина: «Диета у меня одна, называется – «меньше нужно есть». Меньше как по количеству, так и по калорийности того, что я выбираю»

Тамара Москвина рассказала, как поддерживает форму в 83 года.

«Моя жизнь – это спорт. Каждый день я на катке. Сейчас катаюсь не так много, но полчаса-час в день точно выходит. Сложных элементов не делаю, но, например, хваты могу показать.

Видео стойки на руках? Ну, не на руках, а на предплечьях. Делаю, когда меня кто-то очень сильно попросит или чтобы произвести впечатление. Сейчас не буду, даже не думайте.

В зал я хожу каждый день. Но я туда хожу на работу, потому что в зале спортсмены проводят разминку. Вы, наверное, имеете в виду другое? Нет, для себя я в зал не хожу и никак дополнительно не занимаюсь.

Диета у меня одна, называется – «меньше нужно есть». Меньше как по количеству, так и по калорийности того, что я выбираю. В спортивные времена нужно было следить за весом, чтобы партнер Алексей Мишин мог меня поднимать. Ну а сейчас это уже привычка. Вообще, мне относительно повезло, я от природы не крупная.

Я появилась на свет на четвертый день войны. И конечно, ограничения в еде были со мной с рождения – поэтому и такой рост (147 см), и вес. У меня две младшие сестры, так вот они значительно выше и крупнее меня. Уверена, это война так повлияла», – сказала Москвина.

Душевный монолог Тамары Москвиной: как оставаться молодой в 83