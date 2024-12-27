Тамара Москвина: «У меня много друзей, в том числе иностранцев. Всегда считала, что главное – какой человек, а не на каком языке он говорит»

Тамара Москвина рассказала, как выучила английский язык.

«У меня много друзей, в том числе иностранцев. Всегда считала, что главное – какой человек, а не на каком языке он говорит.

Сама я английский язык учила еще в школе. Мои первые зарубежные соревнования – чемпионат Европы 1960 года в Гармиш-Партенкирхене, ФРГ. Тогда я уже говорила по-английски, но не очень хорошо. И сразу поняла, что без языка будет сложно. После возвращения пошла на специализированные языковые курсы, то ли на два, то ли на три года. Плюс читала книги в оригинале.

Однажды попалась мне Агата Кристи. Оказалась крайне сложной, потому что там было много разговорного языка, даже жаргона. Но очень интересная! Приключенческая литература мне всегда нравилась. Тем более в СССР такого направления тогда не было.

Первое время, когда мы ездили за границу на соревнования, я порой специально вступала в разговор, чтобы практиковать язык. Постепенно люди сами стали ко мне обращаться, чтобы что-то узнать. С нами тогда ездил один переводчик на команду, его на всех не хватало. Так я стала общаться с представителями разных федераций, журналистами, судьями.

В 1980 году у меня появился компьютер. Наверное, я была первым советским тренером, у кого он был. С тех пор веду активную деловую переписку.

А сейчас стало даже проще: нажал кнопочку WhatsApp – и общайся с кем хочешь. А вот соцсети не веду, зачем они мне?

Телефон – как средство связи и общения. Читаю новости, слежу за событиями в нашей стране и в мире. Телевизор тоже смотрю – РБК, например», – сказала Москвина.

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