Лутфуллин о пятерном сальхове: «Мне кажется, что в конце сезона попробую сделать пару попыток»
— Сейчас многие парни движутся в сторону усложнений. Идея фикс у многих — пять четверных прыжков. Пробовали ли их исполнить?
— Да, я пробовал в начале сезона на тренировках просто прыгать подряд прыжки — получались лутц, риттбергер, тулуп и два сальхова. То есть набор получался, но мы не стали вставлять его в программу. Потому что лутц не особо получался, и я думаю, что если бы мы его вставили, это могло бы меня сбить.
— Вы говорили, что будет круто занять призовое место на чемпионате России и прыгнуть четверной аксель. Призовое место уже есть.
— Как будто бы мне даже проще будет скрутить пятерной сальхов, сальхов всегда по ощущениям был лучше. Мне кажется, что в конце сезона попробую сделать пару попыток.
— Это интересно лично для себя или чтобы в будущем двигаться в сторону усложнения?
— Мне 20 лет, кататься осталось явно меньше, чем я уже катаюсь. Я хочу попробовать, чтобы потом, когда закончу, не думать о том, что я мог, но не сделал, — сказал серебряный призер ЧР-2025 Лутфуллин.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий