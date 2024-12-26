Лутфуллин о пятерном сальхове: «Мне кажется, что в конце сезона попробую сделать пару попыток»

Глеб Лутфуллин заявил, что в конце сезона попробует исполнить пятерной сальхов.

— Сейчас многие парни движутся в сторону усложнений. Идея фикс у многих — пять четверных прыжков. Пробовали ли их исполнить?

— Да, я пробовал в начале сезона на тренировках просто прыгать подряд прыжки — получались лутц, риттбергер, тулуп и два сальхова. То есть набор получался, но мы не стали вставлять его в программу. Потому что лутц не особо получался, и я думаю, что если бы мы его вставили, это могло бы меня сбить.

— Вы говорили, что будет круто занять призовое место на чемпионате России и прыгнуть четверной аксель. Призовое место уже есть.

— Как будто бы мне даже проще будет скрутить пятерной сальхов, сальхов всегда по ощущениям был лучше. Мне кажется, что в конце сезона попробую сделать пару попыток.

— Это интересно лично для себя или чтобы в будущем двигаться в сторону усложнения?

— Мне 20 лет, кататься осталось явно меньше, чем я уже катаюсь. Я хочу попробовать, чтобы потом, когда закончу, не думать о том, что я мог, но не сделал, — сказал серебряный призер ЧР-2025 Лутфуллин.